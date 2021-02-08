Российские банки увеличили число запросов кредитных историй граждан на 4,2% в 2020 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Банки повысили число запросов кредитных историй на 4,2% в 2020 году, но снизили выдачи кредитов, сообщил ТАСС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

"Увеличение количества запросов кредиторами кредитных отчетов (КО) граждан в 2020 году составило 4,2% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, несмотря на сокращение выдачи кредитов, банки повышают частоту и качество мониторинга своих розничных кредитных портфелей", - сказал он.

В бюро также отметили, что количество запросов от граждан в 2020 году выросло в несколько раз по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в бюро отмечали, что для граждан, которые во время пандемии столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня домохозяйств в условиях вероятных кассовых разрывов. Это вынуждает банки внимательней обычного относиться к заемщикам, чтобы не допустить роста объема "плохих" долгов.