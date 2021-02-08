Эксперты: число запросов россиян о кредитной истории увеличилось более чем вдвое

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число запросов граждан о своих кредитных историях возросло более чем вдвое в 2020 году, сообщили ТАСС в российских бюро кредитных историй (БКИ).

"Интерес граждан к кредитной истории в 2020 году увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом - именно так выросло число обращений граждан в БКИ", - сообщил гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Кроме того, более чем на 50% в бюро вырос спрос на услугу по защите от мошенничества - когда БКИ проинформирует гражданина о том, что в его кредитной истории появился новый кредит или заем.

В Национальном бюро кредитных историй также отметили, что количество запросов от граждан в 2020 году выросло в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной такого роста в бюро считают то, что организация начала рассчитывать персональный кредитный рейтинг заемщиков.

"Рост интереса к своей кредитной истории может объясняться, с одной стороны, некоторым ростом финансовой грамотности потребителей, а с другой - коронавирусными ограничениями и введенными механизмами платежных каникул и реструктуризации, из-за которых потребители были вынуждены разбираться в тонкостях банковского бизнеса", - считает Лагуткин из "Эквифакса".

Такие данные подтверждаются опросом 2 500 граждан в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России, проведенным компанией IDF Eurasia. Согласно исследованию, 42% граждан в 2020 году запрашивали свои кредитные истории против 17,5% в 2019 году. При этом большинство респондентов, запрашивающих кредитные истории, обращались не напрямую в БКИ, а пользовались услугами посредников. Так, доля тех, кто сразу обращался напрямую в бюро кредитных историй, составила 7% в 2020 году и 5% в предыдущем году. Заказывали кредитные истории через онлайн-порталы, брокеров и банки в 2020 году 75% респондентов (72% в 2019 году). К сервису "Госуслуги" и сайту Центробанка в 2020 году обращались 18% опрошенных, в 2019 году — 23%. Через указанные два канала можно получить только список бюро, в которых хранится кредитная история, но не сам кредитный отчет.

По мнению генерального директора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, рост запросов кредитных историй можно считать положительным и для людей будет полезно, если в дальнейшем ее регулярная проверка все больше будет входить в привычку.