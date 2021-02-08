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Индекс Hang Seng вырос на 1,16% при открытии торгов в Гонконге

Он поднялся до отметки 29 629 пунктов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 февраля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже в понедельник открылась ростом котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 340 пунктов (1,16%) - до отметки 29 629 пунктов, свидетельствуют данные этой площадки.

Отмечен рост стоимости активов, связанных с нефтяным сектором, автомобильной промышленностью, высокими технологиями, игорным бизнесом в Макао.

На 1,69% - до 3,61 гонконгского доллара за бумагу - подорожали акции российского производителя алюминия "Русал" после публикации его годового отчета об операционных результатах.

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