Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись ростом котировок

ШАНХАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Ростом основных индексов открылись в понедельник торги на фондовых рынках материкового Китая. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу торгов поднялся на 0,24%, до отметки 3 504,56. В положительной зоне оказался и включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний индекс SSE 50 ("голубые фишки"). Несмотря на общую позитивную динамику, небольшое снижение демонстрируют сводные индексы по таким направлениям, как промышленность и финансы.

В плюсе открылись торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 0,39%, до отметки 15 066,46.