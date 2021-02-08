Индустрия фитнеса в России в январе показала рост продаж клубных карт и посещаемости

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская фитнес-индустрия в январе показала рост продаж и посещаемости, однако пока не вернулась к докризисным показателям. Восстановление может продлиться до 2023 года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Национального фитнес-сообщества, в которое входят 1,7 тыс. фитнес-клубов и другие спортивно-оздоровительные организации.

"В январе ключевые показатели для фитнес-отрасли такие как продажи клубных карт, дополнительных услуг показали оптимистичный прирост. Отрасли удалось выйти из пике, адаптировавшись к новым условиям. Фитнес-клубы по всей стране запустили специализированные программы для профилактики, восстановления и реабилитации после COVID-19, разнообразили линейку клубных карт по продолжительности сроков действия, расширили пул услуг в рамках действующих карт и даже провели трансформацию франчайзинговых продуктов для дальнейшего развития бизнеса", - сказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, слова которой привела пресс-служба.

Как показала статистика, рост продаж клубных карт в среднем по российскому рынку увеличился на 25,5% по сравнению с октябрем 2020 года - самым провальным месяцем по данному показателю с момента выхода фитнес-отрасли из локдауна. Тогда продажи упали на 39,2%. При этом продажи клубных карт в январе этого года ниже на 13,7% по сравнению с январем 2020 года.

Продажи дополнительных услуг также показывают оптимистичную динамику: рост на 17,3% по сравнению с августом 2020 года, в котором продажи дополнительных услуг показали максимальное падение с момента выхода фитнес-бизнеса из локдауна (оно составляло 31,2%). При этом в январе этого года данный показатель ниже на 13,9% по сравнению с январем прошлого года.

Посещаемость фитнес-клубов тоже восстанавливается. Если в августе 2020 года падение достигало 38,4%, в декабре 2020 года - 26,8% к аналогичным периодам годом ранее, то в январе 2021 года - лишь на 20% к показателю 2020 года, отметили в пресс-службе.

"Восстановление фитнес-индустрии займет длительный период. 2023 год - это минимальный срок при условии, что ситуация с COVID-19 не изменится в худшую сторону. Показательным станет для отрасли первое полугодие 2021 года", - считают в Национальном фитнес-сообществе.

Коллаборация фитнеса и медицины

Как считает Силина, основополагающим для отрасли в 2021 году станет коллаборация фитнеса и медицины. Она напомнила, что в декабре 2020 года Национальное фитнес-сообщество обратилось к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с инициативой выстроить дорожную карту между фитнес-индустрией и медицинскими учреждениями для сопровождения вылечившихся после коронавируса россиян в фитнес-клубы. Также оно просило совместно с медицинским сообществом разработать и внедрить рекомендации и программы по восстановлению россиян после перенесенной коронавирусной инфекции с помощью ресурса фитнес-индустрии. По ее словам, работа с министерством в этом направлении начата.

В январе этого года профессиональные образовательные учреждения, входящие в состав Национального фитнес-сообщества, запустили общероссийские программы подготовки специалистов по реабилитации и восстановлению после COVID-19, отметила она.