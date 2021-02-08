WSJ: Apple и Hyundai не смогли достичь договоренностей о выпуске электромобилей

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Корпорация Apple и компания Hyundai Motor Company не смогли достичь договоренностей о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Как она отмечает, Hyundai и частично принадлежащая ей компания Kia Motor уведомили регулирующие органы о том, что в данный момент не проводят консультаций с Apple по данному вопросу. По сведениям издания, соответствующие переговоры ранее проходили, но завершились безрезультатно.

Телеканал CNBC 3 февраля сообщил со ссылкой на источники, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров уже в 2024 году. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). 5 февраля агентство Bloomberg проинформировало, что посвященные этой теме консультации между компаниями приостановлены.