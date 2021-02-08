Власти Приморья сообщили, что в регионе нет дефицита бензина Аи-92

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Дефицита бензина марки Аи-92 в Приморье нет, сообщил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

"В конце минувшей недели в Приморье по железной дороге поступило значительное количество бензина Аи-92 для автозаправочных станций компании "ННК-Приморнефтепродукт". Таким образом, дефицит бензина этой марки ликвидирован", - сообщил Калитин.

Он уточнил, что до середины недели, когда в регион должен поступить бензин Аи-95 с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, могут наблюдаться перебои с ним на заправках сети "ННК". "АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений", - уточнил Калитин.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя. Это вызвало проблемы с бензином в регионах Дальнего Востока. 6 февраля Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина Аи-95.