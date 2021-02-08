{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орлов сообщил, что бензин марки Аи-92 до конца дня будет на заправках Благовещенска

По словам главы Амурской области, поставки бензина марки Аи-95 ожидаются в течение этой или следующей недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Дефицит бензина марки Аи-92 в Благовещенске будет устранен к вечеру понедельника. Об этом в понедельник во время прямого эфира в своем Instagram сказал губернатор области Василий Орлов.

"Ситуация на контроле находится, бензин будет сегодня к вечеру на всех заправках Благовещенска "ННК", "Альянс". Это мы говорим о 92-м бензине. А 95-й находится в пути, и в течение этой недели - к концу следующей недели рассчитываем, что поступит. Задача своевременно развести", - сказал Василий Орлов.

Губернатор отметил, что в понедельник утром лично проехал по нескольким автозаправкам города и убедился, что очереди к бензоколонкам есть, но не критичные.

Дефицит бензина марок Аи-92 и Аи-95 на некоторых автозаправочных станциях Амурской области возник в связи с ремонтными работами на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
Дефицит бюджета Москвы по итогам 2020 года превысил 137 млрд рублей
Доходы столицы составили почти 2,9 трлн рублей, расходы превысили 3 трлн рублей
Читать полностью