Орлов сообщил, что бензин марки Аи-92 до конца дня будет на заправках Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Дефицит бензина марки Аи-92 в Благовещенске будет устранен к вечеру понедельника. Об этом в понедельник во время прямого эфира в своем Instagram сказал губернатор области Василий Орлов.

"Ситуация на контроле находится, бензин будет сегодня к вечеру на всех заправках Благовещенска "ННК", "Альянс". Это мы говорим о 92-м бензине. А 95-й находится в пути, и в течение этой недели - к концу следующей недели рассчитываем, что поступит. Задача своевременно развести", - сказал Василий Орлов.

Губернатор отметил, что в понедельник утром лично проехал по нескольким автозаправкам города и убедился, что очереди к бензоколонкам есть, но не критичные.

Дефицит бензина марок Аи-92 и Аи-95 на некоторых автозаправочных станциях Амурской области возник в связи с ремонтными работами на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.