ТПП предложила установить единые правила финансирования институтов развития в России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с предложением разработать и принять новый федеральный закон "Об институтах развития в РФ", который установит единые правила их финансирования. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Федеральный закон "Об институтах развития в Российской Федерации" не только устранит правовую неопределенность самого понятия институтов развития, но также установит общие правила их бюджетного финансирования <…> Такой подход, на наш взгляд, вполне оправдан, поскольку несмотря на то, что институты развития в течение уже длительного времени являются получателями колоссального объема бюджетных средств, они находятся вне рамок единого правового регулирования", - отмечается в письме.

Как отметил Катырин, необходимо определить организационно-правовые формы институтов развития и исчерпывающий перечень оснований для их создания. Также установить основные принципы их деятельности, "включая открытость, возвратный характер предоставления бюджетных средств, ответственность ВЭБ.РФ за деятельность дочерних организаций". Кроме того, палата предлагает ввести единые требования к прозрачности информации о деятельности институтов развития, ввести общие обязательные принципы оценки эффективности их деятельности.

"Институт развития должен работать с заявителями напрямую через Государственную информационную систему промышленности и личный кабинет. Формы документов, которые входят в состав заявки на заем, должны размещаться в открытом доступе на официальном сайте института развития. Также на сайте должны быть размещены исчерпывающие рекомендации по подготовке бизнес-плана, составлению технического задания и финансовой модели проекта", - отмечается в письме.

Непосредственно в офисе института развития, по видению ТПП России, должен работать официальный консультационный центр, в который может бесплатно обратиться любое предприятие. В палате просят исключить сотрудничество с консалтинговыми компаниями, также институт "не должен иметь аккредитованных консультантов по подготовке документов для получения займа".

"Состав документов для получения займа, должен, по сути, мало чем отличаться от кредитной заявки в коммерческий банк, и его подготовка не должна требовать привлечения каких-либо сторонних консультантов или посредников. Это подтверждает опыт более 600 компаний, которые обратились, например, в Фонд развития промышленности напрямую и получили средства под 1%, 3% и 5% годовых на развитие своего бизнеса", - указывается в письме. Согласно предложениям палаты, за каждой заявкой должен быть закреплен клиентский менеджер - штатный сотрудник института развития, который информирует о ходе рассмотрения проекта и дает подробную обратную связь на всех этапах прохождения заявки. Кроме того, в структуре института развития, выполняющего инвестиционные функции, "в обязательном порядке должен существовать экспертный совет - коллегиальный орган управления, в компетенции которого будет входить принятие решений о предоставлении финансирования".

О реформе институтов развития

В ноябре 2020 года стало известно, что правительство РФ приняло решение о перераспределении между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти функций восьми институтов развития.

Таким образом, ВЭБ.РФ получит в свое управление Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.