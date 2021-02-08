В Москве пройдет технологический конкурс образовательных стартапов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на технологический конкурс образовательных стартапов EdTech Challenge B2C начался в Москве. В нем могут принять участие компании, которые разрабатывают технологии в области дошкольного, школьного, профессионального, дополнительного и корпоративного образования, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Москва традиционно поддерживает инновационные проекты. В прошлом году было проведено три подобных программы, в том числе одна для образовательной сферы - стартапов, работающих в сегменте B2B. Конкурсы позволяют им доработать свои решения с экспертами и протестировать их в реальных условиях", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале.

Чтобы участвовать в конкурсе, надо разработать продукт (MVP) или услугу, а также иметь команду минимум из двух человек. Главный критерий отбора - инновационность технологии и ее востребованность на рынке. Подать заявку можно до 7 марта.

Финалисты конкурса получат экспертизу от лидеров отрасли и смогут выйти на потенциальных инвесторов.

Конкурс EdTech Challenge B2C пройдет при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика". Организатор - Московский инновационный кластер (МИК).