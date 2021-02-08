В 2020 году Москва направила на борьбу с коронавирусом более 10% производственных расходов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 10% производственных расходов бюджета Москвы в 2020 году направили на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все затраты на здравоохранение в Москве за прошлый год превысили 860 млрд рублей, сообщила ТАСС в понедельник руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"За счет бюджета Москвы в 2020 году были профинансированы дополнительные расходы на реализацию мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и преодоление ее последствий. Это более 10% от всех произведенных расходов городского бюджета. Большая часть средств направлена на финансирование потребностей московского здравоохранения", - сказала Зяббарова.

Она подчеркнула, что в столице в кратчайшие сроки создали систему диагностики и оказания медицинской помощи для больных коронавирусом: расширили и перепрофилировали коечный фонд, приобрели необходимое оборудование и лекарства, обеспечили условия для работы медиков. Осуществлялись выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19. Доплаты производились за счет городского и федерального бюджетов. К концу 2020 года в городе полностью подготовили инфраструктуру для массовой вакцинации москвичей, закупили вакцину, что позволило уже в декабре приступить к реализации прививочной кампании.

"В итоге финансирование государственной программы "Столичное здравоохранение" в 2020 году достигло 570,3 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве за прошлый год составили 863,8 млрд рублей", - заключила руководитель департамента финансов.