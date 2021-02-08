Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,6 рубля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,19%, до 74,6 рубля, евро на 0,27%, до 89,7 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:25 мск курс доллара находился на уровне 74,21 рубля (-0,58%), евро снижался до 89,33 рубля (-0,68%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,6% и достигал 3412,97 пункта, а индекс РТС - на 0,59%, до 1440,22 пункта.

К 10:09 мск индекс РТС находился на отметке в 1456,45 пункта (+1,72%). Индекс РТС поднялся выше 1450 пунктов впервые с 21 января 2021 года. В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне в 3431,98 пункта (+1,16%).

К 10:18 мск индекс Мосбиржи рос на 1,08%, до 3429,45 пункта, а РТС - на 1,63%, до 1455,06 пункта.

Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,96% - до $59,91 за баррель, а нефть сорта WTI - на 1,04%, до $57,29 за баррель.