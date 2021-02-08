Курс Dogecoin достиг максимума после публикаций Маска и Снуп Догга в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Публикации в Twitter предпринимателя Илона Маска , рэпера Снуп Догга и бас-гитариста группы Kiss Джина Симмонса вызвали в понедельник рост котировок криптовалюты Dogecoin до самого высокого в истории показателя.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на портале CoinGecko, отслеживающего колебания стоимости основных криптовалют мира в режиме реального времени.

Маск на прошлой неделе написал на своей странице в сервисе микроблогов, что некоторое время не будет ничего публиковать. "Ушел из Twitter на время", - сообщил он 2 февраля. Однако в ночь на прошлый четверг предприниматель опубликовал сразу несколько твитов, в которых, в частности, высказался в позитивном ключе о криптовалюте. Его мнение разделили рэпер Снуп Догг и рок-музыкант Симмонс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Котировки Dogecoin в понедельник выросли до исторического максимума - $0,823. Рыночная капитализация преодолела планку $13,5 млрд. Позднее котировки снизились. В настоящий момент стоимость Dogecoin составляет всего $0,069 (+20,4%).

В конце января действия Маска в Twitter привели к резкому росту курса другой криптовалюты - биткойна. В течение одного часа он вырос на $5 тыс. и достиг отметки $37 299 после того, как глава компаний Tesla и SpaceX добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись.