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Мишустин в Адыгее осмотрел цеха завода, производящего традиционный адыгейский сыр

Глава правительства посетил завод "Тамбовский"
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Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, генеральный директор завода Мурат Тлюстангелов, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с производством адыгейского сыра по традиционному рецепту.

В понедельник в ходе рабочей поездки в Адыгею глава правительства посетил один из крупнейших молочных заводов по производству рассольных сыров "Тамбовский", который расположен в Гиагинском районе в 40 км от Майкопа. Предприятие входит в число ведущих в молочной промышленности на юге России, объем производства сыра в месяц достигает 350 тонн.

Премьер ознакомился с полным циклом производства сыра, посетив цех приемки молока, производства и упаковочный цех. Мишустину продемонстрировали производство адыгейского сыра по старинной традиции, когда его выдерживали в плетеных корзинах. Главу кабмина заинтересовала эта технология, а также процесс плетения сыра чечил.

Во время осмотра председатель правительства поинтересовался, какое оборудование на заводе отечественное, а какое зарубежное, и заметил, что нужно использовать больше российскую аппаратуру, чтобы и здесь было больше возможностей для получения дополнительных мер поддержки.

Сыр на заводе изготовляется из трех ингредиентов - молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой - 45 суток. Сыр производится вручную и частично вручную упаковывается. Производители сообщили, что сейчас продукция поставляется во все крупнейшие федеральные округа России, а патент на производство адыгейского сыра есть только у пяти заводов, которые расположены в республике.

ООО "Тамбовский" планирует выпуск новых видов сыров за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов, речь идет в том числе о "Моцарелле", "Халуми", "Рикотте".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАдыгея
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