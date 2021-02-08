Мишустин в Адыгее осмотрел цеха завода, производящего традиционный адыгейский сыр

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с производством адыгейского сыра по традиционному рецепту.

В понедельник в ходе рабочей поездки в Адыгею глава правительства посетил один из крупнейших молочных заводов по производству рассольных сыров "Тамбовский", который расположен в Гиагинском районе в 40 км от Майкопа. Предприятие входит в число ведущих в молочной промышленности на юге России, объем производства сыра в месяц достигает 350 тонн.

Премьер ознакомился с полным циклом производства сыра, посетив цех приемки молока, производства и упаковочный цех. Мишустину продемонстрировали производство адыгейского сыра по старинной традиции, когда его выдерживали в плетеных корзинах. Главу кабмина заинтересовала эта технология, а также процесс плетения сыра чечил.

Во время осмотра председатель правительства поинтересовался, какое оборудование на заводе отечественное, а какое зарубежное, и заметил, что нужно использовать больше российскую аппаратуру, чтобы и здесь было больше возможностей для получения дополнительных мер поддержки.

Сыр на заводе изготовляется из трех ингредиентов - молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой - 45 суток. Сыр производится вручную и частично вручную упаковывается. Производители сообщили, что сейчас продукция поставляется во все крупнейшие федеральные округа России, а патент на производство адыгейского сыра есть только у пяти заводов, которые расположены в республике.

ООО "Тамбовский" планирует выпуск новых видов сыров за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов, речь идет в том числе о "Моцарелле", "Халуми", "Рикотте".