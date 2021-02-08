Кабмин выделит еще почти 4 млрд руб. на развитие сельских территорий

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в ближайшее время еще 3,6 млрд руб. на программу комплексного развития сельских территорий, сообщил в понедельник премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Продолжим мы эту программу поддерживать. Я знаю, что дополнительно мы в ближайшее время будем выделять 3,6 млрд руб.", - сказал он в ходе встречи с аграриями и предпринимателями Адыгеи.

Мишустин добавил, что это позволит примерно 12 тыс. людей улучшить свои жилищные условия и завершить около 30 проектов.

"То, что касается конкретно Адыгеи, примерная сумма, которую на комплексное развитие территорий мы будем выделять - 450 млн руб.", - сказал премьер.