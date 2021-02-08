Россия увеличила в 2020 году экспорт бензина на 12,4%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доходы компаний от экспорта бензина из России по итогам января - декабря 2020 года снизились на 23,7% по сравнению с таким же периодом годом ранее, до $2,2 млрд. При этом сам объем экспорта топлива вырос на 12,4%, до 5,82 млн тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В декабре доходы российских нефтяников от экспорта бензина составили $145,2 млн, что почти на 30,5% больше уровня, достигнутого в ноябре того же года. Сам экспорт бензина в декабре достиг 375,5 млн тонн - на 17,6% больше уровня ноября.

Доходы компаний от экспорта дизеля в 2020 году упали на 32,6%, до $19,43 млрд. Сам объем поставок при этом увеличился на 3,3%, до 53,2 млн тонн. В декабре экспорт дизеля в денежном выражении составил $1,62 млрд, что на 38,6% больше, чем в ноябре. В абсолютном выражении он составил 4,756 млн тонн, что почти на 30,1% больше, чем месяцем ранее.

Экспорт нефтепродуктов

Всего доходы российских компаний от экспорта нефтепродуктов в 2020 году составили $45,346 млрд, что на 32,3% меньше уровня годом ранее. Объем вывоза нефтепродуктов уменьшился на 0,8%, до 141,8 млн тонн. В декабре стоимость экспорта нефтепродуктов составила $4,665 млрд, что на 52,5% больше, чем в ноябре, сами поставки нефтепродуктов в декабре составили 14,88 млн тонн (на 45,7% больше показателя предыдущего месяца).

Объем экспорта российской нефти в 2020 году в стоимостном выражении снизился на 40,8% по сравнению с 2019 годом и составил $72,4 млрд. Физический объем экспорта нефти из РФ сократился на 11,4% - до 238,61 млн тонн.

В декабре доходы от экспорта нефти снизились на 0,4% по сравнению с ноябрем - до $5,9 млрд, физический объем экспорта упал на 8,7% - до 18,1 млн тонн.

Профицит внешнеторгового баланса

Положительное сальдо внешней торговли РФ в 2020 году сложилось на уровне $104,5 млрд, что на 41,42% (или $73,9 млрд) ниже показателя за 2019 год. Экспорт товаров из РФ за отчетный период составил $338,2 млрд (-20,7% в годовом выражении), импорт - $233,7 млрд (-5,7%).

В целом внешнеторговый оборот РФ в 2020 году снизился на 15,2% - до $571,9 млрд.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в отчетном периоде составила 49,6% против 62,1% в 2019 году.

В товарной структуре импорта основная доля пришлась на машины и оборудование - 47,6% (в 2019 году - 46,1%).

В страновой структуре внешней торговли РФ ведущее место занимает ЕС, на долю которого в 2020 году приходилось 38,5% российского товарооборота (годом ранее - 41,6%). На страны АТЭС приходилось 33,8% российского товарооборота (31,8%), на страны СНГ - 12,9% (12,2%), на ЕАЭС - 9,1% (8,7%).

Поставки угля и алюминия

Экспорт Россией угля снизился в денежном выражении на 22,5% по сравнению с показателем годом ранее и составил $12,389 млрд. В натуральном выражении экспорт угля сократился на 3%, до 199,131 млн тонн.

Импорт каменного угля за отчетный период уменьшился на 15,5% - до $318,7 млн, а в натуральном выражении вырос на 2,3% - до 22,42 млн тонн.

Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении снизился на 9,1% по сравнению с показателем годом ранее и составил $4,219 млрд. В натуральном выражении экспорт алюминия сократился на 1,7% - до 2,693 млн тонн.

В декабре прошлого года экспорт алюминия в денежном выражении уменьшился на 22,7% по сравнению с ноябрем - до $392 млн, в натуральном - на 25,6%, до 259,8 тыс. тонн.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2020 году компания произвела 3,755 млн тонн алюминия.

Также экспорт плоского проката из железа и нелегированной стали увеличился на 9,6% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 7,62 млн тонн. В денежном выражении экспорт плоского проката сократился на 3,7%, до $3,65 млрд.

Импорт плоского проката из железа и нелегированной стали за отчетный период в натуральном выражении уменьшился на 15,8%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры в середине ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба РФ.

Легковые автомобили

Экспорт легковых автомобилей упал на 41,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 65 тыс. шт. Вместе с тем экспорт грузовых автомобилей сократился на 17,7%, до 12,2 тыс. единиц.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из России в 2020 году составил $986,9 млн (-39%), грузовых - $324 млн (-19%).

Экспорт легковых автомобилей в декабре составил 6,8 тыс. (+1% к ноябрю 2020 года), в стоимостном выражении - $115,8 млн (+16,6%). Что касается грузовых автомобилей, то в декабре экспортировано 1,6 тыс. машин (+31,3% к ноябрю 2020 года) на $45,8 млн (+43,5%).

Импорт автомобилей

Импорт легковых автомобилей в Россию в 2020 году сократился на 19,7% по сравнению с 2019 годом и составил 243,2 тыс. шт. В стоимостном выражении закупки упали на 31,4%, до $5,4 млрд. Импорт грузовых автомобилей сократился на 19,4%, до 24,1 тыс. шт., в стоимостном - на 38,2%, до $1,2 млрд.

В декабре импорт легковых автомобилей составил 28,9 тыс. (+0,2% к ноябрю 2020 года), закупки грузовых автомобилей увеличились на 19,7%, до 3,5 тыс. машин.

Экспорт электроэнергии

Объем экспорта электроэнергии снизился на 39,6% по сравнению с показателем предыдущего года и составил 12 млрд 116,2 млн кВт⋅ч.

Доходы от экспорта за отчетный период сократились в годовом выражении на 46,4%, до $488,7 млн.

При этом в декабре 2020 года экспорт электроэнергии по сравнению с ноябрем вырос на 54,1%, до 1,45 млрд кВт⋅ч. Доходы от экспорта за отчетный месяц составили $62 млн что на 40,6% больше ноябрьского показателя.