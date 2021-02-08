Россия в 2020 году снизила экспорт водки на 7,7%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта водки из РФ в 2020 году в денежном выражении снизился на 7,7% по сравнению с показателем за 2019 год и составил $148,7 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 2 млрд 293,3 млн декалитров, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

В декабре, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 39% по сравнению с показателем за ноябрь и составил $20,3 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 291 млн 259,3 тыс. декалитров, что на 21,3% больше, чем за предыдущий месяц.

Поставки пшеницы

Экспорт пшеницы и меслина из России в 2020 году вырос на 20,9% по сравнению с показателем 2019 года и составил 38 млн 553,5 тыс. тонн.

В денежном выражении этот показатель увеличился на 28,2% и составил $8 млрд 210,3 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - декабре 2020 года вырос на 27,5% в денежном выражении и достиг $2 млрд 812,6 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 3 млн 665,4 тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем за 2019 год.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы в 2020 году снизился на 3,5%, до $2 млрд 794,1 млн. А в натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 716,7 тыс. тонн, увеличившись на 8,5% по сравнению с показателем 2019 года.

Импорт мяса

Импорт мяса в Россию в 2020 году снизился на 29,8% по сравнению с 2019 годом и составил 269,5 тыс. тонн.

В денежном выражении показатель упал на 27,5% - до $953,6 млн.

В то же время импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 0,6% - до 228,8 тыс. тонн, при этом в денежном выражении показатель снизился на 16,7% - до $320 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы упал на 11,4% в натуральном выражении - до 394,4 тыс. тонн, а в стоимостном выражении - на 10,4%, до $1,1 млрд.