Доходы "Газпрома" от экспорта газа в 2020 году упали почти на 40%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доходы "Газпрома от экспорта газа в 2020 году снизились на 39,6% по сравнению с 2019 годом и составили $25,25 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7% - до 199,2 млрд куб. м.

В том числе в декабре экспорт газа составил 19,7 млрд куб. м (рост на 7,6% в месячном выражении) на общую сумму $3,09 млрд (на 8,4% больше, чем в ноябре 2020 года).

Как свидетельствуют данные ФТС, в декабре 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $156,6 за тыс. куб. м против $155,48 в ноябре и $145 в октябре. В сентябре средняя стоимость составляла $123 за тыс. куб. м., в августе - $92, в июле - $86, в июне - $82, в мае - $94.

Экспорт СПГ

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2020 года снизились на 14,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $6,75 млрд, следует из материалов ФТС.

Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 4,5% и достиг 68,3 млн куб. м в сжиженном состоянии.

Экспорт СПГ в декабре 2020 года упал к ноябрьскому показателю на 61,8%, составив 3,1 млн куб. м. Доходы от экспорта в декабре упали на 46,4% в сравнении с данными ноября 2020 года, до $264,4 млн.

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал).