МЭР прорабатывает новые меры поддержки для сохранения занятости в сфере услуг

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития не исключает, что в марте компании в сфере услуг, в том числе общепита и гостиничного бизнеса, могут начать сокращать сотрудников. Сейчас министерство прорабатывает дополнительные меры поддержки для этих секторов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания президиума фракции "Единая Россия".

"Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме. Это, в первую очередь, общепит, это сфера услуг, сфера развлечений и гостиничная сфера. Соответственно, в настоящий момент мы по поручению президента готовим предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики", - отметил министр.

По словам Решетникова, это важно для поддержания занятости наряду с теми мерами, которые уже в январе были озвучены. Кроме того, по поручению президента в настоящий момент готовится выпуск нормативных актов, связанных с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства, отметил министр.

Глава Минэкономразвития добавил, что в марте - апреле правительство готовится списать почти 0,5 трлн рублей кредитов в рамках льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса со списанием в случае сохранения занятости.