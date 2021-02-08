Московское метро перезаключило контракт на производство более 18 млн карт "Тройка"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен перезаключил контракт на производство 18,4 млн пластиковых проездных карт "Тройка", так как участник закупки исполнил обязательства ненадлежащим образом. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным издания "Коммерсантъ", производитель пластиковых карт "Оренкарт" 2 февраля подал иск к ГУП "Московский метрополитен" на сумму 3,9 млн рублей. Компания требует вернуть средства, удержанные метрополитеном за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

"Тестовые партии бесконтактных смарт-карт не работали с нашим оборудованием. Мы направили претензию о ненадлежащем исполнении обязательств и расторгли контракт. Контракт на производство 18,4 млн карт заключен со вторым участником закупки - "Микрон Секьюрити Принтинг", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал "Коммерсантъ", сумма контракта составляла 916,5 млн рублей, он был заключен с "Оренкарт" 6 октября 2020 года, но 9 декабря расторгнут по соглашению сторон. На портале госзакупок данная информация отсутствует.

По мнению истца, заказчик намеренно не записал в техническом задании необходимую для корректной работы карт информацию, а претензий в адрес "Оренкарт" на момент расторжения контракта не поступало.