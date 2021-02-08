Авиакомпания "Россия" начнет выполнять прямые рейсы Петербург - Минск с 14 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 14 февраля запускает еженедельные прямые рейсы между петербургским аэропортом Пулково и Минском, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Первый рейс из базового для авиакомпании аэропорта Пулково в Минск состоится 14 февраля", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, рейс по воскресеньям будем вылетать из Пулково в 10:00 мск и прибывать в Минск в 11:55 по местному времени. Обратно самолет вылетит в 12:55 по местному времени и прибудет в Пулково в 14:35 мск. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A319.

Правительство России 3 февраля разрешило возобновление данных рейсов. Ранее национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила о возобновлении рейсов из Минска в Санкт-Петербург с 12 февраля.

В пресс-службе "России" уточнили, что пассажиры рейса в Минск должны будут заполнить документ о состоянии здоровья, а также иметь ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до пересечения границы Белоруссии. На пассажиров, которые следуют через Белоруссию транзитом, эти ограничения не распространяются.

Прилетающие на данных рейсах в Россию должны будут сдать тест на коронавирус по прибытии в Пулково.