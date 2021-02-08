В программу господдержки аграриев в РФ включат компенсацию затрат на рассаду земляники

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил включить в программу господдержки компенсации для аграриев за закупку рассады земляники садовой. Соответствующее поручение он дал в понедельник во время рабочей поездки в Адыгею.

На встрече с главой кабмина руководитель тепличного предприятия по производству садовой земляники Инна Савосько поблагодарила за поддержку аграриев и рассказала, что в 2017 году благодаря средствам гранта смогла начать работу. Однако значительная часть затрат приходится на закупку рассады земляники, которую нельзя приобретать на выделенные гранты. Она попросила внести в программу господдержки возможность использовать такие средства в том числе и на закупку рассады земляники, тем более, что для других сельхозкультур, например, для малины или ежевики, это возможно.

"Мы попросим Дмитрия Николаевича (Патрушева, министра сельского хозяйства РФ - прим. ТАСС), который занимается методологией, добавить [в перечень] вашу рассаду, - отреагировал Мишустин. - Это здорово, что вы знаете о таких мерах поддержки, использовали грант, и надо их использовать. В доктрину продовольственной безопасности сейчас включили, в том числе, и фрукты, и ягоды. Это важно, это значит, что мы меры поддержки также будем увеличивать, и уверен, что мы также сможем вам помочь".

Патрушев в свою очередь пообещал подготовить соответствующие изменения. "Уже попала (в программу господдержки - прим. ТАСС) рассада для виноградников. Земляника, видимо, наша недоработка. Указание есть, мы сейчас отработаем", - сказал он.