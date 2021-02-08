Производство шампанского в январе в России упало на 45,4%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Производство шампанского в январе 2021 года в России снизилось на 45,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 0,462 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства вин шампанских и игристых в январе 2021 года составил 0,462 млн дал (54,6% от уровня аналогичного периода прошлого года)", - отмечается в сообщении.

В то же время объем производства винодельческой продукции вырос на 5,6% и составил 3,15 млн дал. Так, производство тихих вин выросло на 35,8%, до 1,55 млн дал, фруктовых (плодовых) вин - на 15,9%, до 0,64 млн дал. Объем производства винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе 2021 года вырос на 20% и составил 0,479 млн дал, а производство винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта, снизился на 55,1%, до 0,014 млн дал.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, производство водки в январе 2021 года снизилось, на 12%, до 3,87 млн дал, коньяка - на 26,1%, до 0,457 млн дал.

Всего производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе снизился на 3,2% и составил 9,005 млн дал. Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 7,3%, до 5,34 млн дал.