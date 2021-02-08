Мишустин рассчитывает на скорое завершение долгостроев в Адыгее

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова долгострои, подобные магистральному водопроводу, строительство которого велось около 10 лет, будут завершены.

В ходе поездки в Адыгею премьер провел встречу с Кумпиловым, в ходе которой обсудил реализацию индивидуальной программы по социально-экономическому развитию республики. Кумпилов сообщил, что в первый год реализации в программу вошли объекты со стопроцентным кассовым исполнением, он продемонстрировал на слайдах новую стоматологическую поликлинику, которая построена в республике, а также дома культуры. По словам главы республики, что в 2021 году еще запланированы строительство и реконструкция 21 дома культуры.

"В рамках индивидуальной программы хотел бы попросить по берегоукреплению", - сказал Кумпилов, отметив, что в программу не вошел ремонт капитальной конструкции открытого бассейна. Глава республики сообщил, что на бассейн требуется финансирование порядка 250 млн рублей.

Мишустин пообещал по возвращении в Москву дать соответствующее распоряжение Минфину для поиска необходимых средств. Также он обратил внимание и на строительство магистрального водопровода в Адыгее. Кумпилов рассказал, что задержки в реализации проекта были связаны с оптимизацией округов и объединением программы "Юг России" с программой поддержки СКФО.

"Мы запускаем его (магистральный водопровод) в апреле", - отметил Кумпилов.

"Мурат Каральбиевич, почему я говорю, Вам понятно. Десять лет строили. Важно эти долгострои заканчивать. Я надеюсь, под вашим руководством и под вашим контролем мы завершим этот этап", - сказал Мишустин, обращаясь к главе региона.