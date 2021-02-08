Рабочая группа Госдумы выработает предложения по информбезопасности в финансовой сфере

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы в течение двух недель должна выработать предложения по системно значимым направлениям, которые являются критически важными для обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере и в других областях. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков по итогам круглого стола "О законодательных мерах обеспечения информационной безопасности в экономической сфере при использовании программного обеспечения и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры".

"На площадке комитета прошла дискуссия о кибербезопасности и импортозамещении российского программного продукта и российского оборудования, используемого в информационной сфере. Причем это оборудование крайне актуально для финансовых рынков, ну и, соответственно, мы посчитали необходимым, чтобы одним из регуляторов обеспечения информационной безопасности был ЦБ, а не только Федеральная служба безопасности и Министерство цифрового развития. Также договорились о том, что рабочая группа которая создана сегодня решением этого круглого стола, в течение двух недель должна выработать предложения по системно значимым объектам, системно значимым направлениям, которые являются критически важными для обеспечения информационной безопасности финансовой сфере, да и в других сферах нашей жизни", - сказал депутат.

Эта рабочая группа также будет давать рекомендации по формированию реестра российского программного обеспечения, а также выработает предложения поэтапного обеспечения импортозамещения технологий в информационной сфере, добавил он.

"То есть предстоит большая работа, в ходе которой Россия в ближайшие годы - срок обозначен пока до 2024 года - должна в значительной степени стать независимой и, соответственно, обеспечивающей свою безопасность в информационной сфере", - заключил Аксаков.