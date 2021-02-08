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В Думу внесут законопроект, обязывающий IT-компании иметь представительства в России

По мнению депутата Александра Хинштейна, документ упростит взаимодействие Роскомнадзора и других госорганов с иностранными интернет-компаниями

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий иностранные IT-компании иметь полноценные представительства в России, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн в ходе круглого стола в Общественной палате РФ "Генеральная уборка в Сети, или Российская таблетка от противоправного контента".

"Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем [в Госдуму]", - сказал Хинштейн.

По его мнению, документ упростит взаимодействие Роскомнадзора и других госорганов с иностранными интернет-компаниями. "Потому что предлагается создавать филиалы или представительства, наделенные необходимым объемом полномочий и уполномоченные представлять интересы самого интернет-ресурса", - раскрыл он суть законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству РФ до 1 августа представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в России.

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РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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