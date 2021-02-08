Стоимость биткойна впервые превысила $44 тыс.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 11,8% - до $43,8 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 16:00 мск. При этом в пике биткойн достигал $44,9 тыс. Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

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По данным на 16:38 мск, биткойн находился на уровне $43,7 тыс. (+12,6%).

В 15:54 мск криптовалюта торговалась выше отметки в $42 тыс.

Котировки растут на фоне новостей о том, что Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".