Путин призвал стимулировать бизнес к участию в научно-технических разработках

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым создать стимулы для бизнеса, чтобы он участвовал в научных разработках.

"Необходимо создать более действенные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных исследованиях вместе с научными институтами, вузами, конструкторскими бюро, использовать отечественные решения для обновления производств и выпуска высокотехнологичной продукции", - сказал глава государства в понедельник на заседании Совета по науке и образованию.

По словам президента, конкурентоспособность российской экономики и отечественных компаний зависит от уровня научного и технологического развития. "Вновь повторю: именно от уровня научного и технологического развития зависит, безусловно, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что с этим связана повседневная жизнь, благополучие каждого человека, а также безопасность страны. "Мы видим, что глобальное соревнование за технологии, знания во всем мире стремительно растет, - сказал Путин. - Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества". Именно поэтому "научный, технологический суверенитет, без всякого преувеличения, - вопрос настоящего и будущего России", уверен глава государства.

О консолидации усилий

Президент считает, что России нужно оставить в прошлом "межведомственные дрязги", чтобы реализовать крупные инновационные проекты в науке, которые имеют общегосударственное значение и влияют на жизнь каждого отдельного гражданина.

Как считает глава государства, у РФ "есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки". "Это прежде всего талантливая молодежь, сильные научные школы", - пояснил он. По словам Путина, "такой потенциал нужно наращивать, тем более его нельзя обесценивать". "А именно к этому, к сожалению, ведет разобщенность, слабые, ограниченные коммуникации между министерствами, ведомствами, научными центрами, которые по факту должны работать на общую цель в области технологического развития", - указал он.

По словам президента, "чтобы двигаться в будущее, безусловно, нужно оставить эти межведомственные дрязги в прошлом". "Действовать нужно, что называется, единым фронтом, консолидировать усилия, - подчеркнул он. - Только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты, которые имеют общегосударственное значение, напрямую влияют на жизнь каждой семьи, каждого гражданина России".

Среди таких проектов Путин назвал разработку и массовый выпуск передового отечественного оборудования, в том числе медицинского, материалов для новых лекарств. В качестве еще одного примера он привел внедрение отечественных технологий климатического мониторинга.

Президент напомнил, что неслучайно обратил внимание на проблему разобщенности в начале мероприятия. "И коллеги, собственно говоря, это подтвердили в ходе нашей сегодняшней дискуссии, - добавил глава государства. - Именно отсюда дублирование, распыление финансовых ресурсов, которые государство выделяет на науку, отсутствие мотивации и внятных, подчас во всяком случае, ожидаемых результатов".

Учитывать опыт ОПК

По словам президента, успешный опыт развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России нужно учесть в гражданской сфере, где тоже возможно достичь значимых результатов и создать уникальную продукцию.

Глава государства выразил уверенность, что в гражданской сфере Россия может добиться таких же значимых результатов, как и в ОПК, "создав технологии, которых до сих пор нет ни у кого в мире".

"И опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса нам необходимо учесть", - подчеркнул он.

Путин также обозначил конкретные меры по развитию науки и гражданского производства, которые, по его словам, "должны быть реализованы в кратчайшие сроки". В частности, он поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития страны, принципиально изменив подходы к финансированию отрасли, а также создать профильную комиссию при правительстве и укрепить президентский Совет по науке и образованию.

Ранее глава государства неоднократно обращал внимание на успехи в развитии российского ОПК. Он в том числе отмечал, что Россия не станет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, так как в этом нет необходимости. По словам российского лидера, у страны есть "все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов", а по ряду стратегических вооружений Россия "ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира".

Завершая мероприятие, президент поблагодарил участников заседания за "содержательную и откровенную дискуссию и прозвучавшие предложения".