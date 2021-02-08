Приватизацию объектов газоснабжения могут включить в план газификации регионов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Газпром" предложил включить приватизацию ряда газораспределительных и газопотребляющих объектов в дорожную карту газификации регионов России до 2025 года. Минэнерго внесло это предложение в проект документа, сказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, выступая в Совете Федерации.

Ранее этот вопрос неоднократно обсуждался. Соответствующий документ Минэнерго уже вносило в Госдуму в 2020 году.

"Подготовлен и направлен на согласование в ФОИВы проект федерального закона о внесении изменений в закон о приватизации государственного и муниципального имущества в части приватизации сетей газораспределения и газопотребления. В настоящее время в госсобственности, а также на балансе унитарных предприятий находится большое количество объектов газоснабжения, которые требуют очень больших средств на содержание, ремонт и техобслуживание. Это дополнительные финансовые затраты, которые должен нести бюджет", - сказал он.

Замминистра отметил, что это решение поможет передать эти объекты организациям, которые имеют необходимые компетенции для их поддержания.

Сорокин добавил, что дорожная карта газификации регионов России до 2025 года пока не утверждена, однако она уже разработана и по большей части согласована между отраслевыми министерствами и службами.