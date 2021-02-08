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Глава Минэнерго утвердил новую структуру министерства

Посты заместителя министра покинули Антон Инюцын и Анатолий Тихонов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов утвердил распределение полномочий, а также перечень своих заместителей. В Минэнерго на посту замминистра остались Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Павел Сниккарс, Павел Сорокин, Анатолий Яновский, говорится в сообщении министерства.

"Министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым утверждено распределение обязанностей между заместителями министра с учетом новой структуры министерства, принятой в конце 2020 года", - отмечается в сообщении.

Таким образом, посты заместителя министра покинули Антон Инюцын и Анатолий Тихонов. Ранее эту должность оставил и Юрий Маневич, который курировал развитие электроэнергетики.

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