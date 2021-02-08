"Яндекс" сообщил о кратковременных проблемах в работе "Яндекс.Драйва"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пользователи сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" из четырех городов, включая Москву и Санкт-Петербург, могли испытывать кратковременные проблемы с работой приложения. Технические неполадки были устранены, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Драйва". На данный момент технические неполадки устранены. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерассчитаем и компенсируем стоимость поездки", - отметили в компании.

В "Яндексе" уточнили, что с проблемами в работе сервиса столкнулись пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы с доступом к сервису у пользователей "Яндекса" появились в 15:30 мск. В частности, пользователи не видели в приложении "Драйва" доступные вокруг автомобили.