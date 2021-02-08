Дума 9 февраля рассмотрит в I чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ("Единая Россия") по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"Завтра в первом чтении [будет рассмотрен] законопроект, касающийся совершенствования правого регулирования оборота лекарственных средств, направленный на создание условий комплексного, стабильного обеспечения граждан лекарственными препаратами", - отметил Жуков.

Законопроект был внесен в палату парламента в марте прошлого года депутатами-единороссами во главе с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Поправки предлагается внести в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Документ предусматривает в том числе обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, введение единого реестра фармацевтических работников и разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства. Новые нормы в том числе направлены на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. Так, в законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений. В частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.