Комитет Госдумы одобрил законопроект о полномочиях кабмина в таможенном регулировании

МОСКВА, 8 февраля./ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, дающий правительству РФ право определять категории товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 10 февраля.

Сейчас Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для отдельных категорий товаров предусмотрены особенности таможенного декларирования - неполное таможенное декларирование (в случае, если декларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в такой декларации на товары) и периодическое таможенное декларирование (в случае, если лицо осуществляет перемещение через таможенную границу Союза товаров двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки). При этом закреплена возможность национальным законодательством государств - членов Союза о таможенном регулировании определять категории товаров, в отношении которых такие особенности таможенного декларирования не применяются.

Исходя из свойств некоторых категорий товаров, - например, древесины и изделий из нее (лесоматериалов) - декларанты всегда обладают полной информацией об их количестве и таможенной стоимости, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем использование этих особенностей таможенного декларирования при экспорте недобросовестными участниками (декларантами) отдельных категорий товаров, в частности лесоматериалов, может повлечь нарушения права Союза и законодательства РФ о таможенном регулировании, а также создать предпосылки для ухода от ответственности за такие нарушения, считают в кабмине. В связи с этим законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочием по определению категорий товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование.