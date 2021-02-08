Продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии в КНР в январе выросли на 290,6%

ШАНХАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Общий объем продаж пассажирских автомобилей на альтернативных источниках энергии в Китае в январе текущего года составил 168 тыс. единиц, что на 290,6% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Такие данные публикует в понедельник Китайская ассоциация пассажирских автомобилей.

При этом объем продаж автомобилей с полностью электрическими двигателями вырос на 325,8% в годовом выражении и составил 141 тыс. машин. Машин с гибридными двигателями было реализовано 27 тыс. единиц, рост данного показателя составил 173%. В числе автопроизводителей, объем продаж которых в прошлом месяце превысил 10 тыс. автомобилей, вошли компании SAIC, BYD, Tesla, Great Wall и Wulin.

Согласно официальным данным, в 2020 году в общей сложности в Китае было реализовано 25,31 млн автомобилей, что на 1,9% меньше по сравнению с показателем 2019 года. За прошлый год на местном рынке было собрано 25,23 млн автомобилей. Спад по данному показателю оказался в пределах 2%.

В 2021 году, прогнозирует Китайская ассоциация автомобильной промышленности, объем продаж должен вырасти на 4% и превысить 26 млн автомобилей.