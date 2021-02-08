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Пандемия COVID-19

Посол ОАЭ выразил надежду на увеличение рейсов с Россией к лету

Ранее Россия возобновила полеты в несколько государств, в том числе в ОАЭ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ОАЭ ожидают увеличения количества авиарейсов с Россией к лету. Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Это очень популярное направление для граждан России. Эмиратская сторона очень этого хочет. Может быть, в ближайшее время. Не в ближайшие недели, но, возможно, к лету", - сказал он.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств, в том числе в ОАЭ.

Теги
ОАЭРоссияПандемия COVID-19
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