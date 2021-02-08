Минпромторг назвал сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", - говорится в документе.

Компании могут участвовать в эксперименте на добровольной основе.

"Формирование общей модели и порядка маркировки будет проводиться совместно с участниками оборота, принявшими участие в эксперименте, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и оператором информационной системы. Координация Минпромторгом России и всестороннее рассмотрение вопросов маркировки биологически активных добавок к пище позволят исключить возможность нарушения прав и законных интересов участников оборота", - отмечается в пояснительной записке.

Минпромторгу и Росздравнадзору предлагается поручить до 15 июля разработать и утвердить план-график проведения эксперимента, требования к информационной системе и обеспечению защиты информации в рамках эксперимента. Доклады по результатам эксперимента предлагается представить кабмину до 30 ноября 2021 года и до 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняла решение о проведении эксперимента по маркировке БАД. О том, что эксперимент по маркировке БАД начнется в этом году, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.