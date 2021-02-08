"Газпром": холодная зима в Европе создаст перспективы хорошего спроса на газ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Холодная зима в Европе и низкий объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) создаст условия для хорошего спроса на газ в этом году, говорится в сообщении "Газпрома".

По данным Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается холдинг, по состоянию на 6 февраля из европейских ПХГ отобрано 47 млрд куб. м газа, что на 13% больше, чем было закачано в хранилища при подготовке к этой зиме, и уже на 8% превышает отбор за всю прошлую зиму. Запасы газа в ПХГ Европы сократились до уровня ниже 50%.

"Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в Европе в текущем году", - подчеркивают в "Газпроме".

Ранее генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что в 2020 году "Газпром" поставил в страны Европы и Турции около 175 млрд куб. м газа.

В январе 2021 года "Газпром" в январе увеличил экспорт на 45,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 19,4 млрд куб. м газа. Этот показатель стал лучшим для января за всю историю экспортных поставок компании. Закупку у "Газпрома" в январе увеличили, в частности, такие крупные потребители российского газа как Германия (на 32,4%), Италия (на 221,5%), Турция (на 20,8%), Франция (на 77,3%), Нидерланды (на 21,2%) и Польша (на 89,9%).