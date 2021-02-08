Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли на 1,57-2,13%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник активно рос вслед за дорожающей нефтью и мировыми площадками. Так, к вечеру индекс Мосбиржи увеличился на 1,57%, до 3 445,90 пункта, индекс РТС - на 2,13%, до 1 462,22 пункта, благодаря укреплению отечественной валюты. Доллар по отношению к рублю на 19:00 мск снизился на 0,4%, до 74,24 рубля, евро - на 0,48%, до 89,45 рубля.

Котировки нефти марки Brent за день прибавили 1,08%, превысив $60 за баррель.

Причиной позитивного настроя на рынках в том числе стало сообщение Всемирной организации здравоохранения о том, что темпы заражения коронавирусом в мире снижаются третью неделю подряд. "Ежедневный показатель снизился до значений меньше 500 тыс. человек в день по сравнению с 800 тыс. заболевших в день на начало этого года", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В США между тем крепнут надежды на скорое принятие крупного пакета стимулов для американской экономики. По мнению спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, новый пакет мер может быть принят до середины следующего месяца, добавил эксперт.

Рынок акций

В понедельник лидерами роста оказались акции "М.Видео" (+9,61%), где бумага обновила пик на уровне 801,3 рубля. "Важных корпоративных новостей нет, поэтому тут либо реализуются чьи-то интересы, либо существует фактор, пока скрытый от глаз. Акции могут стабилизироваться в пределах 750-800 рублей, если драйвер не будет подтвержден", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Продолжают рост и бумаги TCS (+3,91%). "Акции все еще стоят в середине бокового торгового канала 2 880-3 564 рублей, но рынок постепенно выкупает предыдущие продажи и явно тянется к 3 500 рублей", - добавила эксперт.

Кроме того, в центре внимания инвесторов был рост акций компаний нефтегазового сектора. Сырьевое ралли помогло росту активов широкого круга добывающих компаний, в том числе "Распадской" (+3,14%), "Русал" (+3,07%) и других, добавил аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

Прогноз на вторник

Завтра консенсус рыночных настроений может оставаться умеренно позитивным, полагает Бахтин. "Из важной макростатистики вторника выделим сведения за декабрь - в Германии сальдо торгового баланса, в США число открытых вакансий на рынке труда JOLTS. EIA, как ожидается, представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей", - добавил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3 380-3 480 пунктов, курс рубля к доллару - 73,8-75 рублей.

Во "Фридом финанс" также ждут продолжения позитивной динамики в российских активах. Ориентир компании для индекса Мосбиржи на завтра - 3 400-3 500 пунктов, для курса доллара и евро к рублю - 73,8-74,75 рубля и 89-90 рублей соответственно.