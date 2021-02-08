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Российские банки в 2020 году запросили на 24% больше кредитных историй

Количество выданных в 2020 году кредитов сократилось по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские банки в 2020 году запросили на 24% больше кредитных историй, чем в 2019 году, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

"В целом банки запросили в 2020 году на 24% больше кредитных историй, чем в 2019 году. Количество же выданных в прошлом году кредитов сократилось по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о существенном снижении уровня одобрения кредитных заявок", - отметили в ОКБ.

В бюро также пояснили, что число запросов кредитных историй россиян со стороны банков росло быстрыми темпами в течение 2019 года. Весной во время первой волны коронавируса из-за неопределенности в экономике выдачи кредитов резко сократились, соответственно, банки стали реже запрашивать и кредитные истории. При этом во второй половине года количество запросов было стабильным, а ближе к Новому году, когда кредитование традиционно растет, возросло и число обращений за кредитными историями.

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