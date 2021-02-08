Московские технопарки располагают менее 2% свободных площадей для резидентов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московские технопарки широко востребованы у бизнеса, на сегодняшний день в них вакантно менее 2% площадей. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Технопарки все больше и больше заселяются компаниями. На сегодняшний день у нас всего лишь менее 2% вакантных площадей [для резидентов]. <…> Действительно, все занято, я скажу, более того, даже стоит очередь из резидентов, ожидают освобождения площадей в наших технопарках. Как только освободится какая-то площадь, они становятся первыми резидентами технопарков", - сказал Фурсин в интервью телеканалу "Москва-24". Он напомнил, что всего в Москве в настоящее время действует 42 технопарка.

По словам глава департамента, резиденты технопарков смогли пережить период пандемии спокойно, так как большое количество частных технопарков шли навстречу резидентам - внедряли льготную оплату аренды либо давали отсрочки по платежам.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы также коснулся вопроса развития Московского инновационного кластера. Он напомнил, что в конце прошлого года возможность стать участником кластера появилась у физических лиц, на конец января там зарегистрировались уже 10 тыс. человек. "В рамках соглашения, которое подписано было мэром Москвы и руководителем Роспатента, мы сейчас создаем, фактически уже внедряем [в рамках Московского инновационного кластера], новый сервис - это "Биржа патентов", - добавил Фурсин.