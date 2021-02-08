Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из Среднечешского края Чехии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 8 февраля ввел запрет на поставки птицеводческой продукции из из Среднечешского края Чехии из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 8 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из Среднечешского края следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке; корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза); бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц", - говорится в сообщении.

Кроме того российское ведомство вводит ограничения на транзит с упомянутой территории по территории РФ живой птицы. "В связи с этим, при поставках указанных товаров в Российскую Федерацию из Чешской Республики в соответствующих ветеринарных сертификатах в пункте, который касается благополучия по гриппу птиц, должна быть внесена запись: "кроме районов Пардубице (Пардубицкий край), Ждяр-на-Сазаве (край Высочина), Южно-Чешского и Среднечешского краев Чехии", - отмечается в сообщении.

До 21 февраля 2021 года ввоз вышеуказанной продукции разрешен в сопровождении документации, оформленной в соответствии с указанием Россельхознадзора от 27 января 2021 года, за исключением поставок из Среднечешского края Чехии.