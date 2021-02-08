Две нитки "Северного потока - 2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Строительство двух ниток газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании будет завершено до конца апреля 2021 года. Об этом в понедельник сообщило датское морское управление.

"Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи "Фортуна" при поддержке строительных судов "Балтийский исследователь" и судно "Мурман", - отмечается в сообщении ведомства.

Как ранее информировали в компании - операторе проекта Nord Stream 2, судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. В Nord Stream 2 добавили, что все работы по укладке газопровода проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.