Правительство разрешило "дочке" "Алросы" продать за рубежом алмаз весом более 242 карат

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило компании "Алроса-Нюрба" (дочерняя организация "Алросы") экспортировать и продать на аукционе за рубежом алмаз весом более 242 карат. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Разрешить публичному акционерному обществу "Алроса-Нюрба" экспорт уникального алмаза 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата для его реализации на внешнем рынке путем проведения аукциона", - говорится в документе.

Осенью прошлого года на торгах в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн) был продан пурпурно-розовый бриллиант "Призрак Розы" весом 14,83 карата, добытый "Алросой" в Якутии.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении находятся почти 34% акций.