Экспортеры зерна планируют обсуждать возможность обнуления пошлины в следующих сезонах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Союз экспортеров зерна России планирует обсуждать с правительством возможность обнуления экспортной пошлины на эту продукцию в следующих сезонах при изменении ценовой ситуации. Об этом журналистам заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"В следующих сезонах при изменении ценовой ситуации и достижении баланса интересов всех участников зернового рынка мы планируем обсуждать с правительством возможность обнуления пошлины", - сказал он.

По его мнению, механизм плавающей пошлины необходим для стабилизации внутренних цен на зерно. "Мы это понимаем и неоднократно заявляли, что обеспечение продовольственной безопасности страны имеет наивысший приоритет перед экспортом", - подчеркнул Зернин. Он отметил, что рынку нужна предсказуемость и четкие правила игры.

"Мы их получим после подписания соответствующего постановления. Мы уверены, что это не отразится на динамике экспорта зерна", - сказал он. По словам Зернина, участники союза намерены выбрать полученные экспортные квоты в полном объеме.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, с 2 июня такие пошлины станут гибкими, их размер будет определяться исходя из цены зерновых на мировом рынке. Новая формула расчета также утверждена постановлением правительства. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за т, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Механизм регулирования экспорта зерна будет действовать также на ячмень и кукурузу, для этих культур порог пошлины будет установлен в размере $185 за тонну.