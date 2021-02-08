В S&P считают, что РФ может преодолеть экологические риски для продолжения экспорта в ЕС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские компании, поставляющие свою продукцию в ЕС, способны преодолеть экологические риски для продолжения экспорта. На данный момент ЕС повышает экологические требования к экспортной продукции, и российским компаниям придется адаптировать производство, чтобы соответствовать экспротным требованиям, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P.

"Многие крупные российские компании, имеющие рейтинги S&P Global Ratings, в ближайшее время вполне способны справиться с рисками ESG (экологическое и социальное корпоративное управление - прим. ТАСС), в том числе с риском планируемого скорого введения в ЕС пограничного углеродного сбора", - говорится в материале.

Аналитики полагают, что низкие издержки, адекватные в настоящее время показатели выбросов, снижение спроса на ископаемые виды топлива и пока еще более слабые ESG-риски по сравнению с конкурентами из других стран помогут российским компаниям адаптироваться к новым экологическим требованиям.

"Российское правительство и некоторые российские банки наконец-то начинают разрабатывать нормативно-правовую базу в сфере ESG. Формирующееся российское ESG-регулирование отражает сложный компромисс между признанием глобальных принципов экологической, социальной и управленческой ответственности и реалиями российской углеродоемкой экономики", - отмечают аналитики.