Эксперт считает, что субсидирование чартеров и снижение НДС удешевит отдых в России

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Системное субсидирование чартерных перевозок в России и сокращение НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых внутри страны и поможет конкурировать российским курортам с Турцией, считает гендиректор "TUI Россия" Тарас Демура.

"Мы хотим конкурировать с Турцией, Израилем, Иорданией, которые платят деньги туроператорам за привезенных туристов. Компенсируют как напрямую часть стоимости рейсов, так и выделяют большие маркетинговые бюджеты. Для того, чтобы сейчас воспользоваться уникальным шансом и развернуть международных туроператоров в сторону России, нужно принять программу субсидирования [чартерных] перевозок. Не может быть такого, чтобы по России было дороже летать, чем за рубеж", - сказал Демура журналистам.

Эта мера позволит удешевить стоимость турпакетов по России и конкурировать с зарубежными направлениями, уверен эксперт.

Также необходимо обсудить вопрос снижения НДС для туроператоров, например, с 20% до 10%, считает он. Многие субъекты малого бизнеса, работающие на рынке внутреннего туризма и предоставляющие отдельные услуги туроператорам, часто имеют льготы по уплате НДС - для них установлена ставка 0% или 10%, либо они используют упрощенную систему налогообложения, пояснил Демура.

"Но как только туроператор объединяет эти услуги в турпакет, то в соответствии с российским законодательством он должен уплатить с турпродукта НДС в размере 20%. При этом выездной турпродукт НДС не облагается. Поэтому себестоимость внутреннего турпродукта оказывается на 20% дороже аналогичного выездного. А значит - проигрывает в цене. Если государство уполовинит НДС для субъектов туристического рынка, это даст очень серьезный толчок для развития отрасли", - сказал гендиректор "TUI Россия".