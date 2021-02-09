Госдума заслушает информацию главы МЭР о причинах роста цен на продукты

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на заседании во вторник заслушают информацию главы МЭР Максима Решетникова о причинах резкого роста цен на продукты.

Как в России борются с ростом цен на продукты

После информации министра с докладом выступит глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Затем депутаты зададут вопросы и пройдут выступления представителей фракций. Как сообщил накануне первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в преддверии своего выступления Решетников встретился практически со всеми фракциями Госдумы.

Нижняя палата парламента два раза переносила выступление министра - первоначально предполагалось, что он выступит 20 января, затем по просьбе правительства эту дату перенесли на 10 февраля. Накануне Совет Госдумы еще раз перенес дату выступления - на 9 февраля.

Согласно постановлению, принятому нижней палатой парламента, депутаты намерены заслушать Решетникова по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары и мерах, направленных на выполнение требований закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Согласно закону, принятому Госдумой 23 декабря, правительство наделяется полномочиями по госрегулированию цен на социально значимые товары.