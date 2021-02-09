Facebook намерена удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтет ложной

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

"По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм", - говорится в сообщении.

Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, но затем компания планирует распространить его и на другие страны.

Проводимая технологическими гигантами модерация контента оказалась в центре внимания в начале года, когда ряд крупнейших соцсетей заблокировал аккаунты Дональда Трампа, ограничив возможности его общения со сторонниками. В середине января Twitter временно заблокировал доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V". Позднее компания объяснила свои действия необходимостью защиты учетной записи из-за возможного взлома.