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Стоимость биткойна впервые достигла $45 тыс.

В ходе торговой сессии он вырос в цене на 15,77%
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 15,77% - до $45 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 01:49 мск.

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Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

По состоянию на 01:52 мск стоимость биткойна составила $44,949 (+15,64%).

Котировки растут на новостях о том, что компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.

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