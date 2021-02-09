Стоимость биткойна впервые достигла $45 тыс.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 15,77% - до $45 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 01:49 мск.

Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

По состоянию на 01:52 мск стоимость биткойна составила $44,949 (+15,64%).

Котировки растут на новостях о том, что компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.