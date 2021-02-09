Bloomberg: Twitter может сделать платными подписку на Tweetdeck или эксклюзивный контент

ТАСС, 9 февраля. Руководство сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность введения ряда платных услуг. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источников, один из рассматриваемых компанией вариантов - платная подписка на Tweetdeck (инструмент для просмотра нескольких лент в Twitter). Кроме того, администрация соцсети обсуждает введение функции эксклюзивного платного контента. В таком случае пользователи смогут ограничивать доступ к части публикуемых твитов: скрытые записи будут доступны только обладателям платной подписки на аккаунт.

Другие возможные платные нововведения - аналитика учетной записи, возможность просмотра ленты без рекламы и доступ к видеозаписям в более высоком качестве.

Как отмечает Bloomberg, цель планируемых изменений - снизить зависимость доходов компании от рекламы.